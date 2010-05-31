Здунек: Хэй - просто трепло

Фриц Здунек после поединка Кличко - Сосновси оценил перспективы организации боя с Дэвидом Хэем. Фриц, после победы Виталия над Сосновски теперь на горизонте встреча с Дэвидом Хэем? Виталий к этому поединку давно готов. Вопрос лишь в том, готов ли предпринять попытку объединить титулы Дэвид Хэй. Пока что, кроме слов, я с его стороны ничего не вижу. Но он ведь сказал, что первым из братьев Кличко хочет встретиться с Виталием. Сегодня он говорит одно, завтра – другое. И так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Хэй – просто трепло. Но у него есть шанс изменить негативное мнение о себе – ему нужно просто найти в себе мужество выйти на ринг против Виталия или Владимира. Хэй, наверное, выбирает Виталия, потому что ему летом стукнет 39 лет. Дэвид, по-видимому, рассчитывает, что у вашего подопечного скоро закончится порох в пороховницах. Пусть думает все что угодно. На самом же деле Виталий, как старое вино, – с каждым годом становится лучше. Что же касается Хэя, то он ведет себя, как осел, – очень долго и нудно вызывал братьев Кличко на бой, а когда они приняли вызов, он начал просто бегать от них. Как трус. В тренировочном лагере вы часто играли с Виталием в настольный теннис. Правда, что ваши сражения с Кличко-старшим здесь носят принципиальный характер? Мы сыграли с Виталием 25 партий. Играли обычно до начала утренней или вечерней тренировки. Общая победа осталась за Виталием – он победил 14:11. blik.ua