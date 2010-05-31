Капелло ограничит своим игрокам половую жизнь на Мундиале

Главный тренер сборной Англии по футболу Фабио Капелло введет ограничения в сексе для своих подопечных на чемпионате мира в ЮАР. Футболистам будет разрешено заниматься сексом со своими женами и подругами только в течение одного дня после каждой игры, а в случае выхода в решающие стадии чемпионата ограничения могут быть еще более ужесточены. Напомним, что в сборной Аргентины такого рода ограничений нет вовсе. На чемпионате мира англичане сыграют в одной группе с США, Алжиром и Словенией. Напомним, что наставник сборной Англии поставил своей команде задачу как минимум выйти в финал чемпионата мира 2010 года. Если этого не произойдет, он будет считать такой результат неудачей. Gazeta ua по материалам Корреспондент.net