Игроки сборной Бразилии раскритиковали мяч ЧМ-2010

Несколько футболистов сборной Бразилии пожаловались на официальный мяч чемпионата мира 2010 года. С критикой мяча Jabulani, выпущенного компанией Adidas специально к ЧМ-2010, выступили нападающий Луис Фабиано, полузащитник Жулио Баптиста и вратарь Жулио Сезар. Им не нравится, как мяч меняет траекторию в полете, сообщает Associated Press. По словам Луиса Фабиано, иногда ему кажется, что полетом мяча кто-то управляет. Форвард добавил, что время от времени мяч ведет себя так, как будто не хочет, чтобы по нему ударили. По словам Фабиано, он надеется приспособиться к спортивному снаряду как можно быстрее. Основной вратарь сборной Бразилии Жулио Сезар назвал мяч ужасным и сравнил его с пластмассовыми мячами, которые можно купить в супермаркете. Полузащитник Жулио Баптиста отметил, что мяч создает сложности как для полевых игроков, так и для вратарей. Свое недовольство Jabulani выразили также вратарь сборной Испании Икер Касильяс и нападающий сборной Италии Джампаоло Паццини. Итальянец рассказал, что когда игрок выпрыгивает, чтобы сыграть головой, мяч меняет направление и улетает в сторону. Официальный мяч чемпионата мира был представлен в декабре 2009 года. Компания Adidas приглашала на испытания Jabulani нескольких известных футболистов (Кака, Михаэля Баллака, Петра Чеха, Фрэнка Лэмпарда и других), и тогда они остались довольны мячом. Gazeta.ua по материалам Лента.ру