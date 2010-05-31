Мастер единоборств вырвал сердце у коллеги по спорту

31 мая 2010, 13:49

В суде Калифорнии рассматривается жуткое преступление, совершенное мастером боевых искусств и участником боев без правил Джеродом Уайаттом. Злоумышленник вырвал у еще живого партнера по единоборству сердце и буквально распотрошил умирающего. По словам убийцы, тем самым он пытался изгнать из напарника дьявола, сообщает NEWSru.com со ссылкой на газету The Daily Mail. Как следует из материалов дела, преступление было совершено в городе Кламат в северо-западной части штата Калифорния. Утром 21 марта полиция застала 26-летнего спортсмена прямо на месте преступления. Уайатт был обнажен и перепачкан с головы до пят кровью. А перед ним на кровати лежал распотрошенный труп жертвы - 21-летнего Тейлора Пауэлла. Даже бывалые полисмены были шокированы увиденным и заявили, что произошедшее напоминало сцену из триллера. У растерзанного спортсмена был вырван язык, а его лицо было изрезано ножом. Рядом валялось глазное яблоко, которое преступник вырвал из глазницы жертвы, а также другие органы погибшего. На допросе Уайатт заявил, что перед приступом безумия он выпил «чашку чая», настоенную на галлюциногенных грибах. После этого ему и пришла в голову навязчивая мысль, будто его приятель и спарринг-партнер одержим сатаной. Патологоанатомы пришли к выводу, что Пауэлл умер от потери крови после того, как у него вырвали сердце. По словам коронера, преступник вскрыл грудную клетку жертвы ножом, а затем достал оттуда еще бьющееся сердце Тейлора. А со слов выступившего в суде сержанта полиции Элвуда Ли, который первым прибыл на место преступления, разрез на груди потерпевшего достигал 18 дюймов (свыше 45 сантиметров). Как пояснил Уайатт, вынутый из груди орган вместе с другими частями тела он бросил в огонь, чтобы избавить друга от злого духа. Некоторые другие внутренние органы жертвы он собирался употребить в пищу, сообщает The Contra Costa Times. Полицию вызвал третий участник «грибной оргии» - Джастин Дэвис. После того, как вся компания испробовала «галлюциногенной настойки», свидетель обратил внимание на быстрое изменение в настроении Уайатта. В частности, неадекватность Джерода выразилось в том, что он стал говорить про какую-то татуировку, которую необходимо вырезать. Тогда Джастин и помчался звать на помощь полицию. Однако пока Дэвис отсутствовал, все самое страшное уже случилось. Адвокат обвиняемого Джеймс Фоллмен настаивает, что его клиент в момент расправы не мог осознавать смысл своих поступков. «Мой клиент старался заставить замолчать дьявола. Думаю, что у него случилось временное помешательство из-за съеденных грибов», - пояснил адвокат. Уайатта обвиняют в убийстве первой степени и пытках. Последний пункт инкриминирован в связи с тем, что еще живой Тейлор Пауэлл испытал страшные муки, когда у него вырвали сердце. Беспрецедентное дело разбирается в суде округа Дель-Норте.

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