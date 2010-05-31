Маркевич: Хотел бы видеть Папа Гуйе в составе сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что к 2011 году хотел бы видеть в составе главной команды Украины сенегальского легионера харьковского «Металлиста» Папа Гуйе. «Я честно скажу, что хотел бы видеть Папа Гуйе в составе сборной Украины. Мы над этим работаем, нужно только его согласие. В принципе, оно уже есть у нас, нужно еще подтверждение. Я бы очень хотел, чтобы он мог играть за сборную. Тем более что он уже восьмой год живет на Украине, прекрасно нас понимает, и главное – он хороший футболист», – цитирует Маркевича Dynamomania.com.