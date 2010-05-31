Вейр запишет собственный сингл

Трехкратный чемпион США Джонни Вейр намерен записать сингл Dirty Love, автором слов которого является он сам. «Я написал текст песни – это то, что всегда хотел сделать, Лусиано Пьяне уже сочинил музыку, так что мы споем Dirty Love. Почему такое название? Песня не о грязной любви как таковой. Она основана на моих отношениях с судьями или репортерами. Посмотрим, получится ли записывать песни в дальнейшем. Имею в виду, что никогда не представлял себя в роли певца», – приводит слова Вейра Hollywood Life. sports.ru