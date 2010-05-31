Маркевич огласил состав сборной Украины на матч с Норвегией

Главный тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич назвал состав национальной команды, команды, которая 2 июня сыграет в Осло со сборной Норвегии. Состав украинской дружины пополнили шестеро игроков молодежной сборной – вратари Денис Бойко и Антон Каниболоцкий, защитник Ярослав Ракицкий, полузащитники Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко, а также нападающией Роман Зозуля. Согласно выполненной части программы подготовки национальной сборной, Мирон Маркевич отпустил из расположения сборной Андрея Шевченко, Артема Милевского, Тараса Михалика, Андрея Пятова, Александра Алиева и Евгения Селезнева. Вылет чартерного самолета с сине-желтой дружиной в Осло запланирован на вторник, 1 июня, в 10.00. В ото же джень в 17.30 состоится пресс-конференция Мирона Маркевича, а в 18.00 начнется открытое предматчевое занятие. Сама же игра состоится 2 июня на стадионе «Уллевол». Начало – в 20.00 по киевскому времени. Состав сборной Украины Вратари: Андрей Дикань («Терек», Россия), Денис Бойко («Динамо»), Антон Каниболоцкий («Кривбасс»). Защитники: Дмитрий Чигринский («Барселона», Испания), Андрей Русол («Днепр»), Василий Кобин и Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Игор Ощипко («Карпаты»), Владимир Полевой («Металлург» З). Полузащитники: Олег Гусев и Андрей Ярмоленко («Динамо»), Анатолий Тимощук («Бавария»), Евгений Коноплянка и Руслан Ротань («Днепр»), Денис Олейник («Металлист»), Тарас Степаненко («Металлург» З), Игорь Худобяк и Артем Федецкий («Карпаты»), Александр Яковенко («Вестерло», Бельгия). Нападающие: Марко Девич («Металлист»), Роман Зозуля («Динамо»).