Кличко отправил Евровидение в нокаут

В субботу, 29 мая, на телеканале «Интер» состоялась прямая трансляция боксерского поединка между Виталием Кличко и АльбертомСосновски. Поединок, в котором украинский боксер защитил звание Чемпиона мира по версии WBC, собрал у экранов значительное количество поклонников бокса. Трансляция стала самой рейтинговой программой субботы - по аудитории 18+ рейтинг составлял 9,9%, за 18-54 - 7,7% , сообщает пресс-служба телеканала «Интер». Трансляция поединка значительно опередила программы других каналов в слоте, ее доля составила 40%/31,3% (аудитории 18+/18-54), в то время как финал Евровидения в этом же слоте на Первом Национальном имел долю 20,9% / 25%. Напомним, что Виталий Кличко на стадионе Veltins-Arena в немецком городе Гезельнкирхене в десятом раунде победил польского боксера Альберта Сосновски. Gazeta.ua по материалам Bigmir)Спорт