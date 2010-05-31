Киевский «Арсенал» сыграет против журналистов

Футбольный клуб «Арсенал» (Киев) приглашает к участию в уникальном зрелищном футбольном празднике – товарищеском матче «АРСЕНАЛ» (Киев) – сборная журналистов «МЕДИА» и болельщиков, который состоится 3 июня в 15:00 на футбольной тренировочной базе в с. Счастливое (Бориспольская трасса). Об этом сообщает официальный сайт ФК «Арсенал» (Киев). В программе праздника: - знакомство с новым составом ФК «Арсенал» (Киев); - флеш-интервью и фотографирование на память с тренерами, игроками ФК «Арсенал» (Киев); - матч ФК «Арсенал» (Киев) – сборная журналистов «МЕДИА» (15 минут); - матч ФК «Арсенал» (Киев) – болельщики (15 минут); - награждение лучших игроков сборной журналистов «МЕДИА» ценными призами; - пресс-конференция с участием президента ФК «Арсенал» (Киев) Вадима Рабиновича, нового главного тренера Бакалова Ю.М. и начальника команды Томаха А.А., капитана команды Виталия Ревы; - по окончанию – дружеский фуршет.