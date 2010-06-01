Веремеев: Приглашать африканца в сборную Украины – неоправданный риск

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Владимир Веремеев прокомментировал возможность выступления за национальную команду сенегальского защитника «Металлиста» Папы Гуйе. «Я не против натурализации, но смотря откуда родом футболист. Если мы хотим заиграть за нашу сборную россиянина или белоруса – это одно дело. Они разговаривают с нами на одном языке и мыслят похоже с украинцами, как в жизни, так и на футбольном поле. А вот приглашать африканца или южноамериканца, на мой взгляд, неоправданный риск. Ментально они другие, и нет гарантий, что в сборной Украины бывший сенегалец или бразилец сможет проявить свои лучшие качества, – приводит слова специалиста «Газета по-киевски». – Что касается Папа Гуйе, то у нас достаточно и своих классных защитников. К примеру, Хачериди или Ракицкий. Чем они хуже? Главное, чтобы украинским игрокам больше доверяли в топ-клубах. Просто меньше всего хочется, чтобы со временем мы стали похожи на сборную Франции, где настоящего француза уже и не найдешь. Все-таки первая сборная – это лицо нации. А все эти попытки сиюминутного усиления за счет натурализованных игроков – недальновидны».