Украинцы получили места в Европейском олимпийском комитете

На днях Исполком Европейских олимпийских Комитетов, рассмотрев предложения НОКов континента, утвердил составы Комиссий ЕОК на ближайшие четыре года (2010-2013 гг.). Приятно отметить, что в органы главного олимпийского центра Европы попали сразу несколько представителей Украины. В частности, в Комиссию по вопросам организации Европейских юношеских олимпийских фестивалей вошел генеральный секретарь НОК Владимир Геращенко, в состав Комиссии по олимпийской культуре и образованию избран начальник отдела НОК Анна Сорокина и член Комиссии атлетов Инга Бабакова. Имеет свое представительство Украина и в европейской комиссии по маркетингу и информации – тут будет работать начальник отдела по связям с СМИ и общественностью НОК Иван Бондарчук. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.