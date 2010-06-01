НХЛ. «Чикаго» выиграл второй матч финальной серии Кубка Стэнли

Клуб НХЛ «Чикаго Блэк Хокс» выиграл у «Филадельфии Флайерс» второй матч финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. «Чикаго» победил на своей площадке со счетом 2:1 и увеличил преимущество в серии до четырех побед. После двух игр «Блэк Хокс» ведет в серии со счетом 2:0. В отличие от первого матча серии, который «Чикаго» выиграл со счетом 6:5, во второй игре вратари действовали надежно. Лучшим игроком матча был признан голкипер «Блэк Хокс» Антти Ниеми, который отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. Обе шайбы хоккеисты «Чикаго» забросили на 38-й минуте встречи. Отличились Мариан Госса и Бен Игер. В третьем периоде голом отметился форвард «Филадельфии» Симон Ганье, но добиться большего и сравнять счет гости не смогли. Третий матч серии пройдет 2 июня в Филадельфии.