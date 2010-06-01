Биатлон. Главным тренером сборной России стал норвежец

Впервые в истории российского и советского биатлона в тренерский штаб национальной команды вошел иностранный специалист. Тренером-консультантом сборной России стал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Томас Альсгорд из Норвегии. Об этом сообщает агентство «Весь спорт». О назначении Альсгорда было объявлено на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР), которое прошло вечером 31 мая 2010 года. По словам главного тренера сборной России Владимира Барнашова, норвежец будет отвечать за лыжную подготовку команды, пишет газета «Советский спорт». 38-летний Альсгорд выигрывал золотые медали на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере, на Олимпиаде-1998 в Нагано, а также на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити. В 2003 году норвежец завершил карьеру и после этого работал спортивным комментатором. О том, что в тренерский штаб сборной России войдет норвежский специалист, в мае объявил исполнительный директор СБР Сергей Кущенко. При этом он отметил, что поиск для сборной специалиста по стрелковой подготовке продолжается.