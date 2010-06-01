Победителя престижной гонки дисквалифицировали за допинг

Испанский гонщик Алехандро Вальверде, в 2009 году победивший в престижной веломногодневке «Вуэльта», дисквалифицирован на два года за применение допинга. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд, сообщает BBC Sport. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 1 января 2010 года. На дисквалификации 30-летнего Вальверде настаивали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз велосипедистов (UCI). WADA также требовало лишить Вальверде его титулов, в том числе титула победителя «Вуэльты», однако суд решил оставить за испанцем все его звания. В применении запрещенного препарата эритропоэтина Вальверде был заподозрен в 2006 году в ходе крупного допинг-скандала в велоспорте, получившего название "операция Пуэрто". Основанием для дисквалификации стало совпадение ДНК Вальверде с ДНК в образцах крови, содержащих эритропоэтин и найденных в 2006 году в одной из мадридских клиник. Изначально гонщик был дисквалифицирован национальным олимпийским комитетом Италии, который запретил Вальверде выступать на территории страны. Спортивный суд распространил дисквалификацию испанца на все соревнования. Гонщику придется вернуть все призовые, заработанные в 2010 году.