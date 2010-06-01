Наставнику «Зенита» предлагают возглавить итальянский «Интер»

Питерский «Зенит» принципиально не станет обсуждать возможность ухода своего главного тренера Лучано Спаллетти до истечения срока его контракта, заключенного на три года. Об этом сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на источник в клубе из города на Неве. Поводом поинтересоваться мнением питерцев стали сообщения о том, что главный тренер лидера чемпионата России рассматривается руководством «Интера» в качестве одного из возможных преемников Жозе Моуринью, принявшего «Реал». В круг кандидатов входят также Рафаэль Бенитес, Гус Хиддинк и Фабио Капелло, но с приглашением каждого из них у победителей Лиги чемпионов-2009/10 большие проблемы: испанец объявил, что не намерен покидать «Ливерпуль», голландец занят в сборной Турции, а кандидатура итальянца отпала в понедельник после принятия решения о пересмотре его контракта. На услуги Спаллетти в Милане, судя по всему, тоже могут не рассчитывать.