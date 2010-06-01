Бразильский форвард «Спартака» хочет играть за сборную России

Бразильский нападающий московского «Спартака» Веллитон заявил, что согласился бы играть за сборную России по футболу, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на официальный сайт красно-белых. «Играть в национальной команде страны, за которую переживают и которую поддерживают миллионы людей, - большая честь, - сказал Веллитон. - В этом случае у меня есть реальная возможность сделать еще один важный шаг в моей профессиональной карьере. Я буду счастлив не меньше русских ребят, когда мы окажемся сначала в числе участников финальной части чемпионата Европы (2012), а потом и следующего первенства мира (2014). Тем более что оно будет проводиться на футбольных полях Бразилии». По мнению бразильца, «у России очень высокий потенциал» в квалификации ЕВРО-2012. «Такой опытнейший футбольный тренер, как Дик Адвокат, сумеет его реализовать. Российский чемпионат постоянно развивается, движется вперед. Надеюсь, что и сборная России тоже будет неизменно прогрессировать», - заявил лучший бомбардир чемпионата России-2009. Веллитон признался, что переживал за сборную России в отборочной кампании к чемпионату мира 2010 года и был расстроен тем, что команда Гуса Хиддинка не смогла завоевать путевку в ЮАР. «Уже не первый год играю в России. И за это время она стала моим вторым домом, моей второй родиной», - отметил игрок. Веллитон будет следить за выступлением сборной Бразилии на ЧМ-2010. «Как всегда, от бразильской сборной ждут исключительно красивых побед и золотых медалей, - заявил форвард. - Аргентинцы будут делать все от них зависящее, чтобы помешать Бразилии выиграть титул. Для них, похоже, важнее не чемпионское звание, а возможность насолить бразильцам».