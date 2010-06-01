Болт пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Нью-Йорке из-за травмы

Трехкратный олимпийский чемпион Усэйн Болт не сможет выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Нью-Йорке (12 июня) из-за травмы ахилла. «Возникли небольшие проблемы с ахилловым сухожилием, и мне потребовалась медицинская помощь. После консультации в немецкой клинике врачи посоветовали мне взять 2-3-недельный отдых, чтобы избежать дальнейшего ухудшения. Я понимаю, что это разочарование для болельщиков как в США, так и во всем мире. Постараюсь вернуться в Нью-Йорк как можно скорее», – приводит текст письма Болта организаторам AFP. На этом этапе «Бриллиантовой лиги» Болт должен был на 100-метровке сразиться с Тайсоном Гэем. sports.ru