Француз Жо-Вильфред Тсонга может пропустить травяную часть сезона из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос». Медицинское обследование показало, что у теннисиста повреждена одна из мышц бедра. Агент француза заявил, что Тсонга будет отдыхать около 10 дней, а после этого пройдет еще одно обследование, в результате которого станет известно, сможет ли француз возобновить выступления на корте, сообщает Tennis.com Тсонга снялся в матче четвертого раунда «Ролан Гаррос» против россиянина Михаила Южного.