Милевскому нет смысла уходить из «Динамо»

Денис Лахтер заявил, что киевский клуб дает возможность Артему Милевскому играть и развиваться. Агент Артема Милевского Денис Лахтер опроверг информацию о том, что форвард «Динамо» готовится к смене клуба и отметил, что его подопечного в киевской команде все устраивает, передает FOOTBALL.UA. «Артем заинтересован в росте мастерства. В выступлениях на высшем уровне. «Динамо» стабильно участвует в Лиге чемпионов. Украина ждет Евро, излишне говорить, что страна, любящая футбол, сейчас просто живет им. Из слов президента клуба Игоря Суркиса следует, что материальных проблем у «Динамо» нет. Вывод очевиден: Артему нет смысла переходить ради прибавки в зарплате, переход ради перехода абсурден», - сказал Денис Лахтер. «Если последует какое-то предложение, дающее Артему шанс выйти на иной спортивный уровень, поставить перед собой самые высокие цели, расти как футболисту и в дополнение к этому выиграть в финансовом плане, то такой вариант, разумеется, будет рассмотрен. То есть надо, чтобы совпал комплекс факторов. В противном случае у Артема еще год действует контракт с киевским «Динамо». А дальше видно будет», - добавил агент Милевского. Напомним, что в последнее время стала появляться информация о том, что Артем Милевский может перейти в другой клуб. Однако ни сам футболист, ни руководство клуба ее не подтверждало.