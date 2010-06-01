Надаль одержал 200-ю победу на грунте в карьере

Главный фаворит «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль, обыгравший вчера в матче за выход в четвертьфинал бразильца Томаса Беллуччи 6:2, 7:5, 6:4, одержал 200-ю победу на грунте в карьере и прокомментировал это достижение. «Слушайте, я не думаю о том, что у меня 98-процентная результативность на грунте или что по этому показателю я превосхожу Бьорна Борга. Это отличная новость, но я думаю о том, как провел сегодняшний матч, о завтрашней тренировке и следующей игре. Я уже говорил, что все эти статистические выкладки имеют смысл, когда игрок уже закончил карьеру, не раньше. Не было ни одного дня, чтобы я подумал: ага, это моя 200-я или какая там еще грунтовая победа. Я не мыслю в этом направлении, потому что никогда не знаешь, продолжится ли все дальше в том же духе. С 2005-го года моя статистика улучшилась, но это не потому, что я постоянно об этом думаю. Матч не был простым. Наоборот, он был очень сложным. На этой стадии турнира не осталось неподготовленных игроков – если они дошли, значит, они в хорошей форме. Мои цели по-прежнему самые высокие, и это очень важно для меня, учитывая то, что происходило со мной последние месяцы. В течение 11-ти месяцев я не то чтобы много выигрывал – так что я знаю цену победе на турнире. Я не выгляжу довольным? Ну а что вы хотите – чтобы я прыгал от радости? Конечно, я доволен – я в четвертьфинале. Но с другой стороны, это только четвертьфинал, а я бы хотел выиграть титул. Поэтому прыгать я начну, когда выиграю турнир. Меня не волнует, первый я в рейтинге или второй. Если я дойду до полуфинала, тогда и посмотрим. В этом случае я смогу стать первым. Но если я проиграю до финала, тогда фаворитом будет Федерер. Как вы знаете, вторая часть сезона благоприятнее для моих соперников, потому что для меня другие покрытия на так удобны, как для них. Но это все чистой воды спекуляция», – цитирует Надаля официальный сайт турнира. sports.ru