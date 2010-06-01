Футболист «Барселоны» ушел из сборной Мексики из-за непопадания на ЧМ-2010

Полузащитник испанской «Барселоны» Хонатан дос Сантос ушел из сборной Мексики после того, как главный тренер этой команды Хавьер Агирре не включил дос Сантоса в состав на чемпионат мира 2010 года. Отец полузащитника Зизиньо сказал, что дос Сантос планирует в будущем выступать за другую национальную команду. По словам Зизиньо, дос Сантос больше никогда не сыграет за сборную Мексики и постарается найти другую команду, в которой он окажется нужным. 20-летний дос Сантос провел за сборную Мексики пять торварищеских матчей, но ни разу не выходил на поле в официальных встречах за национальную команду. При этом брат Хонатана, Джованни дос Сантос, включен в состав сборной Мексики и сыграет на ЧМ-2010. Состав сборной Мексики на ЧМ-2010: Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Луис Эрнесто Мичел («Гвадалахара»), Оскар Перес («Ягуарес») Защитники: Рафаэль Маркес («Барселона», Испания), Рикардо Осорио («Штутгарт», Германия), Франсиско Хавьер Родригес, Карлос Сальсидо (оба - ПСВ, Голландия), Эктор Морено (АЗ, Голландия), Пол Агилар («Пачука»), Эфраин Хуарес («Пумас»), Джонни Магаллон («Гвадалахара»), Хорхе Торрес («Тигрес») Полузащитники: Андрес Гвардадо («Депортиво», Испания), Херардо Торрадо («Крус Асуль»), Исраэль Кастро («Пумас»), Джованни дос Сантос («Галатасарай», Турция) Нападающие: Гильермо Франко («Вест Хэм», Англия), Карлос Вела («Арсенал», Англия), Пабло Баррера («Пумас»), Адольфо Баутиста, Хавьер Эрнандес (оба - «Гвадалахара»), Куатемок Бланко («Веракрус»), Альберто Медина («Гвадалахара») «Лента.ru»