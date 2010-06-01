Вратари недовольны мячом, изготовленным для ЧМ-2010

Компания Adidas удивлена той критике, которая раздается в адрес официального мяча чемпионата мира 2010 года по футболу Ранее голкиперы Икер Касильяс (Испания) и Жулио Сезар (Бразилия) заявили, что мяч «Джабулани», изготовленный специально для турнира в ЮАР, «ужасен» и его сложно контролировать. Нелицеприятно высказывались о мяче и нападающие Джампаоло Паццини (Италия) и Луис Фабиано (Бразилия). По словам официального представителя компании Томаса ван Шайка, мяч ЧМ-2010 тестировался на протяжении нескольких месяцев, начиная с декабря и не получал никаких негативных откликов. «Мы разослали мячи всем участникам чемпионата мира, чтобы у них было время на адаптацию. Вместо того, чтобы извлечь из этого пользу, они вдруг обрушились с критикой. Это меня удивляет», - сказал ван Шайк, передает «РИА«Новости». Ван Шайк добавил, что недовольство официальным мячом имело место и перед предыдущими чемпионатами мира, но «оно сходило на нет по ходу турнира». Далеко не все участники мундиаля склонны драматизировать ситуацию. Так, положительно высказались несколько немецких футболистов, что, впрочем, может быть связано со спонсорскими отношениями их клубов и Adidas.