В Нью-Йорке 4 июня в Roosevelt Hotel состоится церемония награждения, которая организована Ассоциацией журналистов пишущих о боксе (BWAA). Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо получит премию «Боксер десятилетия», а также «Боксер года». Напомним, что Пакьяо впервые получил звание «Боксер года» в 2006 году после победы над Эриком Моралесом. Затем, в 2008 году он был удостоен этого звания после побед над Хуаном Мануэлем Маркесом, Дэвидом Диасом и Оскаром Дела Хоей. Пакьяо единственный боксер, который завоевал титулы в семи весовых категориях, а также пятый боксер в истории, который завоевывал титул «Боксера года» три раза. Кроме него этой чести удостаивались Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Шугар Рэй Леонард и Эвандер Холифилд, сообщает Philstar.com.