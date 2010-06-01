Футбол. Участники ЧМ-2010 огласили свои девизы

Участники стартующего 11 июня Чемпионата мира по футболу определились с девизами, которые по традиции будут украшать их автобусы на главном турнире четырехлетия в ЮАР. Так, сборная Словении, не пустившая в финальную часть мирового первенства команду России, решила нанести на свой автобус лозунг «Одиннадцать храбрых сердец - до конца». Англичане выбрали в качестве лозунга изречение «Играй с гордостью и славой», алжирцы – «У звезды и полумесяца одна цель: победа», а американцы – «Жизнь, свобода и жажда победы», сообщает NEWSru.com. Другие команды-участницы мирового первенства остановили свой выбор на следующих девизах: Аргентина – «Конечная остановка - слава!» Бразилия – «Вся Бразилия здесь!» Франция – «Все вместе к новой «синей» мечте!» Гана – «Надежда Африки» Гондурас – «Одна страна, одна страсть, пять звезд в сердце!» Италия – «Наше голубое небо над Африкой» Япония – «Дух самурая не умрет никогда! Победа за Японией!» ЮАР – «Одна нация, объединенная гордостью под одной радугой!» Камерун – «Неукротимые львы возвращаются!» Германия – «На пути к Кубку мира» Мексика – «Пришел час новых чемпионов!» Новая Зеландия – «Сыграем в стиле Киви!» Португалия – «Одна мечта, одна цель: Португалия - чемпион!» Кот-д'Ивуар – «Слоны, боритесь за победу!» Испания – «Надежда - мой путь, победа - моя судьба».