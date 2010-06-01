Стало известно, когда Владимир Кличко проведет следующий бой

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBO Владимир Кличко проведет свой следующий поединок в сентябре этого года, несмотря на то, что имя его соперника еще неизвестно. Сейчас представители чемпиона ведут переговоры с обладателем титула WBA в супертяжелом весе Дэвидом Хэем о проведении объединительного поединка, однако, похоже, Хэй решил взять паузу в выступлениях, чтобы больше времени проводить с семьей. Владимир Кличко ведет переговоры и с обязательным претендентом по версии IBF Александром Поветкиным, поединок против которого он должен провести в соответствии с требованиями федерации. Недавно представители претендента обратились к чемпиону с предложением пройти обоюдный допинг-контроль по правилам Всемирного антидопингового агентства, и Владимир Кличко ответил согласием, но пока переговоры с представителями Александра Поветкина тоже не завершены, передает Лига. Напомним, ранее Владимир Кличко записал видеообращение к Дэвиду Хэю, в котором официально вызвал его на бой. В ответ команда британца распространила заявление, что тот предпочел бы встретиться с Виталием Кличко.