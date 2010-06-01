Бэрри попадет в заявку сборной Англии на ЧМ-2010

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Гарет Бэрри, восстанавливающийся после травмы голеностопа, будет включен в окончательную заявку англичан для участия в ЧМ-2010. Об этом сообщает Sky Sports. Последний снимок, сделанный Бэрри, показал, что состояние игрока благоприятное. Ожидается, что он не успеет восстановиться к первому матчу турнира против США, который состоится 12 июня, однако сможет сыграть со сборными Словении и Алжира. Напомним, что окончательный состав сборной Англии из 23 футболистов будет объявлен сегодня. sports.ru