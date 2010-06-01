Сборная ЮАР огласила заявку на домашний ЧМ

Сегодня была обнародована окончательная заявка сборной ЮАР для участия в чемпионате мира-2010. Об этом сообщает AP. Вратари: Итумеленг Кхуне («Кайзер Чифс»), Муниб Джозеф («Орландо Пайрэтс»), Шу-Эйб Уолтерс («Марицбург»). Защитники: Мэттью Бут, Сибонисо Гакса (оба – «Мамелоди Сандаунс»), Бонгани Кхумало («Суперспорт Юнайтед»), Тсепо Масилела («Маккаби» Хайфа), Аарон Мокуна («Портсмут»), Анеле Нгонга («Генк»), Сиябонга Сангвени («Голден Эрроус»), Лукас Твала («Орландо Пайрэтс»). Полузащитники: Лэнс Дэвидс («Аякс», Кейптаун), Кагишо Дикгасой («Фулхэм»), Тандуисе Кхубони («Голден Эрроуз»), Ренеилве Летцолоняне («Кайзер Чифс»), Теко Модисе («Орландо Пайрэтс»), Сюрпрайз Морири («Мамелоди Сандаунс»), Стивен Пиенар («Эвертон»), Макбет Сибайя («Рубин»), Сифиве Тшабалала («Кайзер Чифс»). Нападающие: Катлего Мпхела («Мамелоди Сандаунс»), Сиябонга Номвете («Морока Свэллоуз»), Бернард Паркер («Твенте»). Отметим, что на ЧМ-2010 не сыграет 32-летний форвард «Вест Хэма» Бенни Маккарти, который забил 32 гола в 78 матчах за сборную. sports.ru