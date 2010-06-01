Названа лучшая спортсменка Украины

Лучшей спортсменкой Украины в мае признана Наталия Кононенко. Такое решение приняла Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины. Лучшим тренером страны последнего месяца весны признан личный наставник гимнастки Игорь Беляков. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из –пресс-службы НОК. Вместе с тем, эксперты отметили важное достижение стрелка из лука Маркияна Ивашко, который занял третье место на первенстве Европы. Напомним, что лауреатка мая гимнастка Наталия Кононенко на чемпионате Европы в Бирмингэме (Великобритания) стала обладательницей «бронзы» в упражнениях на брусьях. Эта медаль стала единственной наградой гимнастической дружины Украины в континентальном первенстве.