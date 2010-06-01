«Динамо» и «Шахтер» круто падают в рейтинге ведущих клубов мира

1 июня 2010, 16:06

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов планеты. Первое место разделили победитель Лиги Чемпионов миланский Интер и каталонская Барселона. На третье место опустился аргентинский клуб Эстудиантес. Донецкий Шахтер потерял 19 позиций и занимает 31-е место. Киевское Динамо также продолжает падение и сейчас занимает уже 123-е место. Финалисты Кубка Украины, донецкий Металлург и симферопольская Таврия, улучшили свои позиции - 87-е и 227-е место соответственно, передает Лига. Рейтинг IFFHS: 1 (3). Интер (Италия) - 297,0 2 (1). Барселона (Испания) - 297,0 3 (2). Эстудиантес (Аргентина) - 286,0 4 (6). Бавария (Германия) - 257,0 5 (7). Рома (Италия) - 248,0 6 (4). Крузейро (Бразилия) - 239,0 7 (8). Челси (Англия) - 236,0 8 (5). Вердер (Германия) - 236,0 9 (9). Фулхэм (Англия) - 236,0 10 (11). Атлетико (Испания) - 231,0 11 (13). Олимпик (Франция) - 230,0 12 (16). Лион (Франция) - 218,0 13 (10). Манчестер Юнайтед (Англия) - 217,0 14 (14). Арсенал (Англия) - 216,0 15 (19). Валенсия (Испания) - 214,0 16 (27). Велес Сарсфилд (Аргентина) - 211,0 17 (30). Универсидад да Чили (Чили) - 210,5 18 (18). ПСВ (Голландия) - 210,5 19 (17). Гамбург (Германия) - 210,0 20 (15). Бордо Франция) - 209,0 ... 31 (12). Шахтер (Донецк, Украина) - 193,5 87 (92). Металлург (Донецк, Украина) - 126,0 123 (109). Динамо (Киев, Украина) - 109,5 185 (182). Металлист (Украина) - 90,0 227 (266). Таврия (Украина) - 81,5 327 (314). Днепр (Украина) - 66,5 Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига, согласно рейтингу Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), попала в десятку сильнейших Чемпионатов мира.

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