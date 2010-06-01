«Украина против Европы»: богатыри померятся силами на турнире в Трускваце

19 июня в Трускавце (Львовская область) состоится Международный турнир богатырей «Украина против Европы». Сильнейшие украинские стронгмены бросают вызов лучшим атлетам Старого Света.



Организаторами турнира являются спа-отель «Женева» (ООО «Royal Hospitality Group») и Профессиональная Лига стронгменов Украины. Координатор турнира – один из сильнейших стронгменов планеты Василий Вирастюк.



Участники турнира:



Сборная Украины: Виктор Юрченко, Александр Пеканов, Владимир Муравлев, Александр Лашин и Сергей Конюшок



Сборная Европы: Тибериуш Ковальчек (Польша), Михаил Сидмричев (Россия), Марк Феликс (Англия), Рене Минквиц (Дания), Тармо Митт (Эстония)



