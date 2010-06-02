Назван состав сборной Швейцарии

Рулевой сборной Швейцарии Оттмар Хитцфельд обнародовал состав команды для участия на ЧМ-2010. На предварительном этапе швейцарцы встретятся с Испанией, Чили и Гондурасом. Вратари: Диего Бенальо («Вольфсбург»), Марко Вольфли («Янг Бойз»), Джонни Леони («Цюрих»). Защитники: Марио Эггиманн («Ганновер»), Стефан Грихтинг («Осер»), Стефан Лихтштайнер («Лацио»), Людовик Маньин («Цюрих»), Филипп Сендероc («Арсенал»), Стив фон Берген («Герта»), Рето Циглер («Сампдория»). Полузащитники: Транквилло Барнетта («Байер»), Валон Бехрами («Вест Хэм»), Желсон Фернандес («Сент-Этьен»), Бенджамин Хюггель («Базель»), Гекхан Инлер («Удинезе»), Марко Падалино («Сампдория»), Пирмин Швеглер («Айнтрахт»), Джердан Шачири («Базель»). Нападающие: Альберт Буняку («Нюрнберг»), Эрен Дердийок («Байер»), Александр Фрей («Базель»), Блез Н’Куфо («Твенте»), Хакан Якин («Люцерн»), передает официальный сайт УЕФА.