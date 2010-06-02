Джованни дос Сантос может отказаться от поездки на ЧМ-2010 из-за своего брата

Хавбек «Тоттенхэма» и сборной Мексики Джованни дос Сантос может отказаться от участия на ЧМ-2010. По словам его отца Зизиньо, футболиста расстроило решение рулевого национальной команды Хавьера Агирре, который не включил в окончательную заявку Джонатана дос Сантоса – младшего брата Джованни, пишет Football Italia. «Джованни так расстроен, что хочет уехать домой вместе с нами. Не знаю, останется ли он в команде для участия в турнире. А Джонатан сказал мне, что ему больше не хочется играть за сборную Мексики, и я его поддерживаю», – заявил отец футболистов. sports.ru