Гольф. Результаты I этапа чемпионата Украины

В Харькове завершился I этап чемпионата Украины-2010 по гольфу. Подробности «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины. У мужчин победил донетчанин Дмитрий Вахненко (154), на второй ступени пьедестала – Руслан Гаркавенко из Харькова (158), третьим стал киевлянин Игорь Мовчан (163). В женских соревнованиях лучше всех выступили представительницы столицы – Елена Мовчан праздновала победу (167), а Вероника Бойко поднялась на третью ступень (193). Второе место в активе хозяйки соревнований харьковчанки Юлии Малимон (184).