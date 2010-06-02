Росберг посетил тренировку сборной Германии по футболу

Пилот «Формулы-1» Нико Росберг, выступающий за «Мерседес», принял участие в открытой тренировке сборной Германии по футболу в Южном Тироле. На тренировку гонщик был приглашен компанией «Мерседес-Бенц», которая является спонсором немецкой команды. «Мне было очень интересно. Тренировку посетило много болельщиков, даже школьники. Кроме того, можно было посмотреть на то, как обучаются футболисты, как можно улучшить свои навыки. В общем, было весело. Я – большой фанат футбола. Стараюсь смотреть все игры, не только матчи сборной Германии, но и других серьезных команд. Играю в футбол для того, чтобы быть в тонусе. Я начал играть даже прежде, чем сел за руль машины. И играю, даже если это запрещает мой физиотерапевт. Это весело. Ну и, наконец, футбол полезен для развития координации. Возможно, лучшим игроком у нас является Михаэль Шумахер. В то же время я хорошо играю в пять на пять. Когда же выхожу на большое поле, то недостаточно быстр. Это моя главная проблема», – цитирует Росберга Motorsport-Total.