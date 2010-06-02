Бокс. Состав сборной Украины на чемпионат Европы

Через два дня в Москве стартует первенство Европы по боксу среди мужчин. По словам главного тренера национальной сборной Дмитрия Сосновского, украинская боксерская дружина к старту чемпионата Европы подошла в оптимальном состоянии и готова бороться за медали высшего достоинства. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины. Честь Украины в Москве будут защищать 11 спортсменов: Денис Шкарубо (48кг) Артем Далакян (51 кг) Георгий Чигаев (54 кг) Олег Малиновский (57 кг) Дмитрий Буленков (60 кг) Александр Ключко (64 кг) Тарас Шелестюк (69 кг) Сергей Деревянченко (75 кг) Александр Гвоздик (81 кг) Денис Пояцика (91 кг) Роман Капитоненко (+91 кг) Еще двое лидеров нашей сборной – чемпион Олимпиады в Пекине, победитель чемпионатов мира и Европы Василий Ломаченко, а также чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира Александр Усик по решению тренеров нынешнее континентальное первенство пропустят.