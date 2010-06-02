Бокс. Чемпиона мира лишили титула

Всемирная боксёрская организация (WBO) лишила аргентинского боксера Серхио Мартинеса чемпионского титула WBO в среднем весе, завоеванного им в апрельском поединке против Келли Павлика. В обоснование своего решения WBO указала на то, что Мартинесу принадлежит ещё и титул WBC в первом среднем весе, а в соответствии с правилами чемпион WBO, завоевавший чемпионский титул другой организации в другой весовой категории, должен в течение 10 дней определиться с тем, в каком весе он будет выступать в дальнейшем. «Я уже давно понял, что организации не дают тебе чемпионский титул, они его одалживают тебе. Когда они решать забрать его, они его заберут. Благодарю их за возможность сразиться за этот титул и владеть им, но если они хотят забрать его, я ничего не могу сделать. Теперь они могут устроить бой за вакантный титул между кем угодно, но, на мой взгляд, победитель этого боя не сможет называть себя настоящим чемпионом», – приводит слова Мартинеса ALLBoxing.ru. Промоутер Мартинеса Лу Дибелла заявил, что WBO имела вправе сделать исключение для Мартинеса, но почему-то поспешила лишить его титула. «Да пошли они все... Он народный чемпион в среднем весе. Он отобрал титул у действующего чемпиона и остается единственным настоящим чемпионом. Тревожит то, что у них есть правило, позволяющее сделать исключение, но, по каким-то причинам, они решили лишить Серхио титула, хотя сейчас нет ни одного претендента, который бы ждал своей очереди сразиться за титул. Большая часть первой десятки рейтинга WBO даже не может в данный момент подписать контракт на бой за титул. Не понимаю, к чему такая спешка. Посмотрите их рейтинг, и попытайтесь найти причины их поведения. Единственное, что приходит в голову, это то, что WBO – это еще одна организация, которая плевать хотела на бокс и вредит тем самым сама себе», – сказал Дибелла.