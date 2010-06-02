Биатлон. Норвежец отказался тренировать сборную России

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Томас Альсгорд отклонил предложение Союза биатлонистов России (СБР) стать тренером-консультантом национальной сборной нашей страны. Об этом сам Альсгорд заявил в интервью норвежскому телеканалу NRK. СБР предлагал Альсгорду войти в тренерский штаб сборной России и отвечать за лыжную подготовку команды. По словам главного тренера сборных команд России Владимира Барнашова, предварительная договоренность с норвежцем уже была достигнута несколько дней назад. Более того, на состоявшемся в понедельник заседании правления СБР Альсгорд был утвержден в качестве тренера-консультанта сборной России и официально включен в состав ее тренерского штаба. Предполагалось, что Томас будет проводить на сборах от недели до десяти дней. Однако Альсгорд объявил, что в конечном итоге он отказался от этой должности. «Я получил предложение на прошлой неделе, но отклонил его, - цитирует ИТАР-ТАСС интервью олимпионика телеканалу NRK. - Проанализировав график работы, я понял, что слишком много времени уйдет на переезды, что меня не устраивает».