Шорт-трек. Сборная России пополнится четырьмя корейцами

Сборная России по шорт-треку в ближайшее время может пополниться четырьмя натурализованными спортсменами из Южной Кореи. О намерении пригласить в национальную команду двух мальчиков и двух девочек из этой страны объявил главный тренер сборной Андрей Минцев. «После завершения олимпийского сезона мы расстались с китайским специалистом Ан Юлонгом, у которого закончился контракт, - рассказал Минцев в интервью газете «Советский спорт». - Ан качественно отработал четырехлетний цикл, но теперь мы хотим пригласить специалиста еще более высокого уровня. Мы ведем переговоры с тремя корейскими тренерами, работавшими последний сезон со сборной США. Они уже прилетали в Россию и готовы приступить к своим обязанностям. Но слово теперь за Министерством спорта, так как одна федерация контракт корейцев не потянет». «Также мы планируем пригласить четырех спортсменов из Южной Кореи: двух мальчиков и двух девочек, - добавил тренер сборной. - Фамилий я называть не могу, но это чемпионы мира. Они станут отличным спаррингом для российских ребят и одновременно должны начать выступать за нашу страну. Сборная не может быть без лидера. Работу по привлечению корейцев я веду уже три года». На Олимпийских играх в Ванкувере в шорт-треке было разыграно 8 комплектов медалей, и ровно половину наград завоевали спортсмены из Азии. Российским олимпийцам добраться до призового места не удалось. Ранее о привлечении натурализованных иностранцев в национальную команду страны объявила Федерация настольного тенниса России. Усилиться планируют китайцами, которые доминируют на сегодняшний день в этом виде спорта. По тому же пути вскоре вполне может пойти и сборная России по футболу. Разочаровавшись в безграничных возможностях тренера-иностранца, футбольные функционеры готовы обратить свой взор на игроков из-за рубежа.