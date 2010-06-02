Маркевич: Наша головная боль - оборона

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Норвегией, который состоится в среду. «Мы прекрасно понимаем стиль игры сборной Норвегии, ожидаем большое количество передач верхом. Но я надеюсь, что наши защитники – Русол и Чигринский – смогут найти какое-то противоядие. В целом же, мы больше будем делать акцент на своей игре, будем стремиться опустить мяч вниз и играть как можно быстрее. Это наше стратегическое задание на игру. Сборная Украины меняет свой стиль на более атакующий? Да, это правильно подмечено: мы хотим атаковать. Тем более, что у нас есть футболисты, которые умеют это делать – и Шевченко, и Алиев, и Милевский, и Коноплянка, и Олейник. Все эти футболисты нападающие – кто в настоящем, кто в недалёком прошлом. Поэтому мы действительно делаем акцент в сторону атаки. Но при этом нас очень тревожит оборона, потому что в матче с румынами мы пропустили оба мяча практически из ничего. Да и у сборной Литвы были возможности поразить наши ворота. Поэтому оборона – это наша головная боль», - приводит слова Маркевича «Динамо»(Киев) от Шурика.