«Барса» готова отправить Чигринского в «Арсенал», чтобы заполучить Фабрегаса

Наставник испанской «Барселоны» Пеп Гвардиола не намеревался после завершения последнего сезона расставаться с футболистами команды Дмитрием Чигринским и Бояном Кркичем, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Sport.es. Однако сложности в переговорном процессе с лондонским «Арсеналом» относительно перехода Сеска Фабрегаса в каталонский клуб заставили Гвардиолу и спортивного директора клуба Чики Бегиристайна пересмотреть это решение. После того, как Яя Туре, в свою очередь, отказался переходить в «Арсенал» и способствовать переходу Фабрегаса в «Барсу», взоры тренерского штаба обратились к футболисту сборной Украины. Между тем сам Чигринский не думает о переходе в другой клуб и намерен начать предсезонную подготовку в составе сине-гранатовых. Украинский защитник уверен, что рано или поздно будет играть в основном составе испанского гранда.