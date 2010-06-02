Хоккей. Житник хочет играть в новом украинском клубе «Будивельник»

Отец защитника Алексея Житника, Николай, рассказал, почему его сын до сих пор не подписал контракт с «Будивельником». «Я тонкостей переговоров не знаю, но Алексей хочет быть уверен в финансовой стабильности команды. А не так, что начали играть, а посредине сезона закончились деньги. Он очень доволен, что в Украине создается клуб КХЛ и хочет поиграть за родной город. Да и мне интересно будет на сына посмотреть», – цитирует Николая Житника Спорт Сегодня. Напомним, что в прошлом сезоне Житник был капитаном «Динамо».