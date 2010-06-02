В Формулу-1 может вернуться Райкконен

Менеджер Кими Райкконена Стив Робертсон не исключил возможности возвращения финна в «Формулу-1». Напомним, в связи с окончанием срока контракта Марка Уэббера с «Ред Булл» в прессе начали появляться сообщения о том, что Райкконен может заменить австралийца в команде. Тем не менее, на данный момент представители конюшни отрицают подобную возможность. «Пока мы не обсуждали никаких планов на следующий сезон. В свое время Кими подумает об этом, о том, чем хочет заниматься. Закончена ли его карьера в «Формуле-1»? Никогда не говори никогда», – цитирует Робертсона Turun Sanomat.