Шахматы. Макропулос: От Карпова идет пока одна грязь

Первый вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос прокомментировал предвыборную кампанию в главы Международной федерации шахмат. «Мы надеялись, что благодаря этой предвыборной кампании у нас будет здоровый диалог и обмен мнениями. К сожалению, на данный момент это не так. Нам не нравится уровень, заданный нашим оппонентом Анатолием Карповым. Анатолий – это очень умный человек и выдающийся шахматист. Я ожидал, что от него последуют какие-то конструктивные предложения. Но от него идет пока одна грязь! Вклад Карпова в деятельность ФИДЕ, в том числе как представителя нашей организации в МОК, за все эти годы был равен нулю», – приводит слова Макропулоса Sports.ru со ссылкой на «Взгляд.ру».