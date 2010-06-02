Леоненко: Могу извиниться перед Маркевичем. Только не за что.

Однако новоиспеченный телекомментатор не видит, за что ему надо приносить извинения. Известный бывший футболист Виктор Леоненко, ныне практикующийся в спортивной журналистике, отреагировал на критику главного тренера украинской сборной Мирона Маркевича, который обвинил Леоненко в том, что он злой на всех, передает «Динамо»(Киев) от Шурика. «Реакция Маркевича - странная. Я даю такие комментарии, которые хочет слышать народ, а не участники матча. Иначе я перестану себя уважать. У меня короны нет, могу извиниться, только не за что. Маркевича, в любом случае, уважаю - серьезный мужик и классный тренер», - сказал Леоненко. Кроме того, Маркевич, комментируя высказывания Леоненко, сказал о том, что поединок с Норвегией он комментировать не будет. Как сообщили на телеканале ICTV бывший динамовец действительно не будет задействован в комментаторской бригаде сегодняшнего матча, однако это никак не связано с реакцией Маркевича. Напомним, что в комментариях к матчу Украина - Румыния Виктор Леоненко позволил себе ряд жестких высказываний в адрес некоторых игроков национальной сборной Украины, за что был раскритикован Мироном Маркевичем.