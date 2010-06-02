Валуев рвется в политику

Российский боксер Николай Валуев, вступивший в партию Единая Россия, войдет в состав политсовета петербургского отделения партии и планирует стать депутатом городского парламента следующего созыва. Как сообщил сам Валуев, спикер петербургского парламента и руководитель городского отделения партии Вадим Тюльпанов предложил ему войти в состав политсовета в ближайшее время. Спортсмен сказал, что в партии он займется вопросами спорта, развитием легкой атлетики и бокса в Санкт-Петербурге, передает Интерфакс. Напомним, что в апреле этого года экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев вступил в петербургское отделение партии Единая Россия.