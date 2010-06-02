Луческу: Есть вероятность, что Кардосо окажется в «Шахтере»

Главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу заявил, что хотел бы видеть нападающего «Бенфики» Оскара Кардосо в своей команде. «Кардосо – великолепный футболист. Он настоящий бомбардир с превосходным голевым чутьём. Я хорошо знаю этого футболиста. Есть вероятность того, что он окажется в «Шахтере». Я на него рассчитываю, – приводит слова Луческу Record. – Конечно, многое зависит от лимита на легионеров в Украине. Ведь в том случае, если Кардосо перейдёт в «Шахтер», кому-то из футболистов придётся покинуть команду». Как сообщалось ранее, «Шахтёр» предложил за Кардосо ?25 млн, однако позже донецкий клуб опроверг данную информацию.