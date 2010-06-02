Клинсманн: Фаворит чемпионата мира – сборная Испании

Бывший футболист и главный тренер сборной Германии по футболу Юрген Клинсманн оценил шансы команды на чемпионате мира 2010 года. Клинсманн считает, что немцы могут повторить результат, показанный в 2006 году, и дойти до полуфинала, сообщает Associated Press. Во время ЧМ-2006 главным тренером сборной был именно Клинсманн. В настоящее время немецкую команду возглавляет Йоахим Лев, который при Клинсманне был помощником главного тренера. Под руководством Лева немцы уже добились успеха на чемпионате Европы 2008 года, дойдя до финала. Клинсманн считает, что на ЧМ-2010 главной сложностью для сборной Германии станет отсутствие полузащитника Михаэля Баллака, который не поедет в ЮАР из-за травмы голеностопа. Говоря о шансах других команд, Клинсманн сказал, что фаворитом, на его взгляд, является Испания. Что касается действующих чемпионов мира итальянцев, то немецкий тренер не считает сборную этой страны одним из главных претендентов на победу.