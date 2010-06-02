«Барселона» официально просит продать ей Фабрегаса

«Барселона» официально подтвердила своё намерение приобрести полузащитника лондонского «Арсенала» Сеска Фабрегаса, направив соответствующее письмо в адрес английского клуба. «Во вторник днём мы представили «Арсеналу» письменное предложение», — сообщил официальному сайту «Барсы» генеральный директор клуба Жоан Оливер. Напомним, что Фабрегас является воспитанником «Барселоны», но в 16-летнем возрасте принял приглашение Арсена Венгера и перебрался в «Арсенал», в составе которого стал одним из лучших центральных полузащитников в Европе.