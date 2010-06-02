Формула-1. Алонсо: Гран-при Турции был худшим в сезоне

Пилот «Феррари» Фернандо Алонсо в своем блоге на официальном сайте Скудерии оценил выступление команды на Гран-при Турции и выразил уверенность в том, что скоро она догонит основных конкурентов в чемпионате, передает Sports.ru. «Гран-при Турции, без сомнения, был худшим этапом сезона. Наш темп был просто несравним со скоростью «Макларенов» и «Ред Булл». В квалификации мы испытывали трудности даже в борьбе с теми командами, которые до этого момента отставали от нас. Я не смог попасть в третий сегмент квалификации, что испортило мне гонку: когда стартуешь 12-м, мало что можешь сделать для улучшения позиции. В воскресенье я сделал все, что мог. Все свелось к тому, чтобы минимизировать потери, думаю, с этой задачей я справился. На первом круге я не потерял мест, что было непросто, так как стартовать пришлось с грязной части трека. Потом смог обойти нескольких конкурентов за счет стратегии на пит-стопах. После этого началась самая скучная часть гонки – я попал в «паровозик» из двух «Мерседесов», двух «Рено» и двух «Феррари». У всех нас был примерно одинаковый темп, так что обгонять было бы достаточно опасно. Сначала пытался беречь резину, чтобы попробовать предпринять что-то в конце гонки. Петров ближе к финишу действительно начал испытывать трудности со своими покрышками, этим я и воспользовался, обогнав его. Тем не менее, это было непросто, я повредил колесный диск. К счастью, смог финишировать без проблем, набрать несколько очков. Жаль, что не смог как следует обрадовать команду в день ее 800-го Гран-при. В Стамбуле мы были недостаточно быстры. Команде нужно немедленно реагировать на это. Ситуация в чемпионате все еще неоднозначная, мы можем побороться. Я занимаю 4 место в личном зачете, на 14 очков отстаю от лидера. Если бы действовала старая система начисления очков, разница составила бы лишь 4 очка. Тем не менее, нам определенно нужно сделать серьезный скачок в развитии болида. В первых четырех гонках мы могли поддерживать темп основных соперников, но с тех пор, как вернулись в Европу, дела пошли на спад. Когда я в прошлые сезоны боролся с пилотами «Феррари», восхищался способностью команды немедленно реагировать на ситуацию, развивать болид лучше всех в пелотоне. Сейчас у нас в конюшне работают те же люди, так что нет причин сомневаться, что в этом году они способны сделать то же самое. Я верю в «Феррари» и в нашу волю к победе. В Валенсии мы представим серьезный пакет обновлений, который должен сделать нас быстрее. Но я уверен, что уже в Канаде мы окажемся в другой ситуации. Трасса в Монреале подходит нам значительно лучше, мы определенно будем конкурентоспособны», – пишет Алонсо в своем блоге.