«Ролан Гаррос». ¼ финала. Женщины. Результаты

Ролан Гаррос. Женщины. Четвертьфинал. Серена Уильямс играет со Стосур, Дементьева обыграла Петрову, Возняцки выбыла. Roland Garros Париж, Франция 23 мая – 6 июня 2010 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 16 807 400 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Елена Дементьева (Россия, 5) – Надежда Петрова (Россия, 19) – 2:6, 6:2, 6:0. 1 июня. . Франческа Скьявоне (Италия, 17) – Каролин Возняцки (Дания, 3) – 6:2, 6:3. 1 июня. Серена Уильямс (США, 1) – Саманта Стосур (Австралия, 7) 2 июня. Елена Янкович (Сербия, 4) – Ярослава Шведова (Казахстан) – 0:0. 2 июня.